قیمت امروز HOOD PEPE

قیمت لحظه‌ ای HOOD PEPE (HPEPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HPEPE به USD برابر با $ 0 برای هر HPEPE می‌ باشد.

توکن HOOD PEPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 277,583 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 972.68M HPEPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HPEPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HPEPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -25.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.94K رسیده است.

اطلاعات بازار HOOD PEPE (HPEPE)

ارزش بازار $ 277.58K$ 277.58K $ 277.58K حجم (24 ساعته) $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 275.72K$ 275.72K $ 275.72K سرمایه در گردش 972.68M 972.68M 972.68M عرضه کل 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508

ارزش بازار فعلی HOOD PEPE برابر است با $ 277.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.94K. عرضه در گردش HPEPE برابر است با 972.68M، و عرضه کل آن 972680229.6308508 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 275.72K است.