قیمت امروز Homunculus Loxodontus

قیمت لحظه‌ ای Homunculus Loxodontus (SNORP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNORP به USD برابر با $ 0 برای هر SNORP می‌ باشد.

توکن Homunculus Loxodontus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,530 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 876.97M SNORP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNORP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNORP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -49.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Homunculus Loxodontus (SNORP)

ارزش بازار $ 30.53K$ 30.53K $ 30.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K سرمایه در گردش 876.97M 876.97M 876.97M عرضه کل 952,501,333.383278 952,501,333.383278 952,501,333.383278

ارزش بازار فعلی Homunculus Loxodontus برابر است با $ 30.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SNORP برابر است با 876.97M، و عرضه کل آن 952501333.383278 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.16K است.