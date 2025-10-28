Home Depot xStockHDX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پیش‌ بینی قیمت Home Depot xStock (USD)

ارزش Home Depot xStock (HDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Home Depot xStock (HDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Home Depot xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Home Depot xStock را بررسی کنید!

HDX به ارزهای محلی

توکنومیکس Home Depot xStock (HDX)

درک، توکنومیکس Home Depot xStock (HDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Home Depot xStock (HDX) امروز Home Depot xStock (HDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HDX به واحد USD برابر است با 385.57 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 385.57 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Home Depot xStock چقدر است؟ ارزش بازار HDX برابر است با $ 128.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HDX چقدر است؟ عرضه در گردش HDX برابر است با 334.16 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HDX چقدر بوده است؟ HDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 427.69 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 364.56 USD رسید. حجم معاملات HDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HDX برابر است با -- USD . آیا HDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HDX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Home Depot xStock (HDX)