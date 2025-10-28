HLP0HLP0 چیست

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield. The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت HLP0 (USD)

ارزش HLP0 (HLP0) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HLP0 (HLP0) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HLP0 را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس HLP0 (HLP0) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HLP0 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HLP0 (HLP0) امروز HLP0 (HLP0) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HLP0 به واحد USD برابر است با 1.028 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HLP0 نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.028 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HLP0 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HLP0 چقدر است؟ ارزش بازار HLP0 برابر است با $ 444.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HLP0 چقدر است؟ عرضه در گردش HLP0 برابر است با 432.10K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HLP0 چقدر بوده است؟ HLP0 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.27 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HLP0 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HLP0 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.72955 USD رسید. حجم معاملات HLP0 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HLP0 برابر است با -- USD . آیا HLP0 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HLP0 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HLP0 مراجعه کنید.

