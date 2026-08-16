قیمت امروز Hipo Staked GRAM

قیمت لحظه‌ ای Hipo Staked GRAM (HGRAM) در حال حاضر برابر با $ 1.54 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HGRAM به USD برابر با $ 1.54 برای هر HGRAM می‌ باشد.

توکن Hipo Staked GRAM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,717,658 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.97M HGRAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HGRAM در بازه‌ ای بین $ 1.16 (حداقل) و $ 1.54 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.35 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.63713 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HGRAM طی یک ساعت گذشته به میزان +5.25% و در هفت روز اخیر به میزان -0.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 141.79 رسیده است.

اطلاعات بازار Hipo Staked GRAM (HGRAM)

ارزش بازار $ 10.72M$ 10.72M $ 10.72M حجم (24 ساعته) $ 141.79$ 141.79 $ 141.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.10M$ 11.10M $ 11.10M سرمایه در گردش 6.97M 6.97M 6.97M عرضه کل 7,216,471.395713404 7,216,471.395713404 7,216,471.395713404

ارزش بازار فعلی Hipo Staked GRAM برابر است با $ 10.72M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 141.79. عرضه در گردش HGRAM برابر است با 6.97M، و عرضه کل آن 7216471.395713404 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.10M است.