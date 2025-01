Hinkal Staked ETHHETH چیست

Hinkal is an institutional-grade Shared Privacy Layer enabling anonymity staking and confidential cross-chain transactions. Users can store assets and execute cross-chain transactions across DeFi markets without compromising privacy or compliance. They are also incentivized to increase the Shared Privacy Pool by staking their assets. In return, they receive rewards and Liquid Privacy Tokens (LPTs) representing their staked assets that can be used for further strategies.

