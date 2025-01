High Yield ETH IndexHYETH چیست

The High Yield ETH (hyETH) token from Index Coop is a diversified index targeting the highest ETH-denominated yields on Ethereum Mainnet. hyETH is designed to track and gain exposure to some of the highest ETH-denominated yields available within the DeFi ecosystem. Tokenisation of these strategies abstracts away the complexity, management, and need for continual monitoring and trading for users. hyETH will be rebalanced monthly to reflect the most current, relevant strategies.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!