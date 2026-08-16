قیمت امروز Hifi Finance

قیمت لحظه‌ ای Hifi Finance (HIFI) در حال حاضر برابر با $ 0.001347 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HIFI به USD برابر با $ 0.001347 برای هر HIFI می‌ باشد.

توکن Hifi Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 186,318 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 138.32M HIFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HIFI در بازه‌ ای بین $ 0.00134519 (حداقل) و $ 0.00155258 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.63 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00127923 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HIFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Hifi Finance (HIFI)

ارزش بازار $ 186.32K$ 186.32K $ 186.32K حجم (24 ساعته) $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 191.25K$ 191.25K $ 191.25K سرمایه در گردش 138.32M 138.32M 138.32M عرضه کل 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834

ارزش بازار فعلی Hifi Finance برابر است با $ 186.32K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.38K. عرضه در گردش HIFI برابر است با 138.32M، و عرضه کل آن 141983852.2538834 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 191.25K است.