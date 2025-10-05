قیمت لحظه‌ ای Hermes AI Investment Fund امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HERMES به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HERMES را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Hermes AI Investment Fund امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HERMES به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HERMES را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Hermes AI Investment Fund

قیمت Hermes AI Investment Fund (HERMES)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HERMES به USD:

--
----
-1.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Hermes AI Investment Fund (HERMES)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:01:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hermes AI Investment Fund (HERMES) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.95%

-1.41%

+12.86%

+12.86%

قیمت لحظه‌ ای Hermes AI Investment Fund (HERMES) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، HERMES در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HERMES برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HERMES در یک ساعت گذشته +1.95%، در 24 ساعت گذشته -1.41% و در 7 روز گذشته +12.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 74.40K
$ 74.40K$ 74.40K

--
----

$ 83.03K
$ 83.03K$ 83.03K

896.14B
896.14B 896.14B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hermes AI Investment Fund برابر است با $ 74.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HERMES برابر است با 896.14B، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.03K است.

تاریخچه قیمت Hermes AI Investment Fund (HERMES) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.41%
30 روز$ 0-11.11%
60 روز$ 0-23.57%
90 روز$ 0--

Hermes AI Investment FundHERMES چیست

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

منبع Hermes AI Investment Fund (HERMES)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hermes AI Investment Fund (USD)

ارزش Hermes AI Investment Fund (HERMES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hermes AI Investment Fund (HERMES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hermes AI Investment Fund را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hermes AI Investment Fund را بررسی کنید!

HERMES به ارزهای محلی

توکنومیکس Hermes AI Investment Fund (HERMES)

درک، توکنومیکس Hermes AI Investment Fund (HERMES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HERMES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hermes AI Investment Fund (HERMES)

امروز Hermes AI Investment Fund (HERMES) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HERMES به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HERMES نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HERMES نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hermes AI Investment Fund چقدر است؟
ارزش بازار HERMES برابر است با $ 74.40K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HERMES چقدر است؟
عرضه در گردش HERMES برابر است با 896.14B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HERMES چقدر بوده است؟
HERMES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HERMES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HERMES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات HERMES چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HERMES برابر است با -- USD.
آیا HERMES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HERMES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HERMES مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:01:29 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.