قیمت Hermes AI Investment Fund (HERMES)
قیمت لحظه ای Hermes AI Investment Fund (HERMES) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، HERMES در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HERMES برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، HERMES در یک ساعت گذشته +1.95%، در 24 ساعت گذشته -1.41% و در 7 روز گذشته +12.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Hermes AI Investment Fund برابر است با $ 74.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HERMES برابر است با 896.14B، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 83.03K است.
امروز، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hermes AI Investment Fund به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-1.41%
|30 روز
|$ 0
|-11.11%
|60 روز
|$ 0
|-23.57%
|90 روز
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
