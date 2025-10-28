قیمت لحظه‌ ای HELP ME BEAT CANCER امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CANCER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CANCER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای HELP ME BEAT CANCER امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CANCER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CANCER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو HELP ME BEAT CANCER

قیمت HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CANCER به USD:

--
----
-20.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای HELP ME BEAT CANCER (CANCER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:51:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت HELP ME BEAT CANCER (CANCER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00896552
$ 0.00896552$ 0.00896552

$ 0
$ 0$ 0

-6.78%

-21.97%

+0.14%

+0.14%

قیمت لحظه‌ ای HELP ME BEAT CANCER (CANCER) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، CANCER در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CANCER برابر با $ 0.00896552 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CANCER در یک ساعت گذشته -6.78%، در 24 ساعت گذشته -21.97% و در 7 روز گذشته +0.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

$ 63.73K
$ 63.73K$ 63.73K

--
----

$ 63.73K
$ 63.73K$ 63.73K

999.79M
999.79M 999.79M

999,785,736.982233
999,785,736.982233 999,785,736.982233

ارزش بازار فعلی HELP ME BEAT CANCER برابر است با $ 63.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CANCER برابر است با 999.79M، و عرضه کل آن 999785736.982233 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.73K است.

تاریخچه قیمت HELP ME BEAT CANCER (CANCER) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت HELP ME BEAT CANCER به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HELP ME BEAT CANCER به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HELP ME BEAT CANCER به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HELP ME BEAT CANCER به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-21.97%
30 روز$ 0-80.78%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

HELP ME BEAT CANCERCANCER چیست

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت HELP ME BEAT CANCER (USD)

ارزش HELP ME BEAT CANCER (CANCER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HELP ME BEAT CANCER (CANCER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HELP ME BEAT CANCER را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HELP ME BEAT CANCER را بررسی کنید!

CANCER به ارزهای محلی

توکنومیکس HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

درک، توکنومیکس HELP ME BEAT CANCER (CANCER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CANCER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

امروز HELP ME BEAT CANCER (CANCER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CANCER به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CANCER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CANCER نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار HELP ME BEAT CANCER چقدر است؟
ارزش بازار CANCER برابر است با $ 63.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CANCER چقدر است؟
عرضه در گردش CANCER برابر است با 999.79M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CANCER چقدر بوده است؟
CANCER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00896552 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CANCER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CANCER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات CANCER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CANCER برابر است با -- USD.
آیا CANCER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CANCER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CANCER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:51:11 (UTC+8)

