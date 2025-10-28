قیمت لحظه‌ ای Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC امروز برابر است با 110 931 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HCBBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HCBBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC امروز برابر است با 110 931 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HCBBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HCBBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HCBBTC

اطلاعات قیمت HCBBTC

وب‌سایت رسمی HCBBTC

توکنومیکس HCBBTC

پیش‌بینی قیمت HCBBTC

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC

قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HCBBTC به USD:

$110 931
$110 931$110 931
-0,10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:08:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 110 909
$ 110 909$ 110 909
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 111 055
$ 111 055$ 111 055
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 110 909
$ 110 909$ 110 909

$ 111 055
$ 111 055$ 111 055

$ 128 529
$ 128 529$ 128 529

$ 81 202
$ 81 202$ 81 202

--

-0,11%

+1,51%

+1,51%

قیمت لحظه‌ ای Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) برابر است با $110 931. در 24 ساعت گذشته، HCBBTC در بازه قیمتی حداقل $ 110 909 تا حداکثر $ 111 055 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HCBBTC برابر با $ 128 529 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 81 202 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HCBBTC در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0,11% و در 7 روز گذشته +1,51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

$ 16,99K
$ 16,99K$ 16,99K

--
----

$ 16,99K
$ 16,99K$ 16,99K

0,15
0,15 0,15

0,15313892
0,15313892 0,15313892

ارزش بازار فعلی Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC برابر است با $ 16,99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HCBBTC برابر است با 0,15، و عرضه کل آن 0.15313892 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16,99K است.

تاریخچه قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC به USD به میزان $ -124,5146597446 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC به USD به میزان $ +82,7434329000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC به USD به میزان $ -1 013,7984090000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC به USD به میزان $ -5 770,16664103568 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -124,5146597446-0,11%
30 روز$ +82,7434329000+0,07%
60 روز$ -1 013,7984090000-0,91%
90 روز$ -5 770,16664103568-4,94%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCHCBBTC چیست

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (USD)

ارزش Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC را بررسی کنید!

HCBBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

درک، توکنومیکس Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HCBBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

امروز Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HCBBTC به واحد USD برابر است با 110 931 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HCBBTC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HCBBTC نسبت به USD برابر است با $ 110 931. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC چقدر است؟
ارزش بازار HCBBTC برابر است با $ 16,99K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HCBBTC چقدر است؟
عرضه در گردش HCBBTC برابر است با 0,15 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HCBBTC چقدر بوده است؟
HCBBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 128 529 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HCBBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HCBBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 81 202 USD رسید.
حجم معاملات HCBBTC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HCBBTC برابر است با -- USD.
آیا HCBBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HCBBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HCBBTC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:08:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114 200,65
$114 200,65$114 200,65

-0,66%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4 117,53
$4 117,53$4 117,53

-1,32%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0,04854
$0,04854$0,04854

-12,87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201,65
$201,65$201,65

+0,76%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4,4524
$4,4524$4,4524

-14,14%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4 117,53
$4 117,53$4 117,53

-1,32%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114 200,65
$114 200,65$114 200,65

-0,66%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201,65
$201,65$201,65

+0,76%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2,6534
$2,6534$2,6534

-0,29%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 132,44
$1 132,44$1 132,44

-0,98%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0,000
$0,000$0,000

0,00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0,12500
$0,12500$0,12500

+900,00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0,02000
$0,02000$0,02000

+1 900,00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0,0000000000000012958
$0,0000000000000012958$0,0000000000000012958

+11 788,07%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0,1632
$0,1632$0,1632

+226,40%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0,0246
$0,0246$0,0246

+87,78%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0,03671
$0,03671$0,03671

+97,15%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0,0000000000186
$0,0000000000186$0,0000000000186

+82,35%