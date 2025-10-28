Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCHCBBTC چیست

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin's store-of-value liquidity to Haven1's fast, zero-cost smart-contract environment.

منبع Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) وب سایت رسمی

HCBBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

درک، توکنومیکس Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HCBBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) امروز Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HCBBTC به واحد USD برابر است با 110 931 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HCBBTC نسبت به USD چقدر است؟ $ 110 931 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HCBBTC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC چقدر است؟ ارزش بازار HCBBTC برابر است با $ 16,99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HCBBTC چقدر است؟ عرضه در گردش HCBBTC برابر است با 0,15 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HCBBTC چقدر بوده است؟ HCBBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 128 529 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HCBBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HCBBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 81 202 USD رسید. حجم معاملات HCBBTC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HCBBTC برابر است با -- USD . آیا HCBBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HCBBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HCBBTC مراجعه کنید.

