HATO WORLDHATIES چیست

Choose your HATIE Choose your HATIE

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع HATO WORLD (HATIES) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HATO WORLD (USD)

ارزش HATO WORLD (HATIES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HATO WORLD (HATIES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HATO WORLD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HATO WORLD را بررسی کنید!

HATIES به ارزهای محلی

توکنومیکس HATO WORLD (HATIES)

درک، توکنومیکس HATO WORLD (HATIES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HATIES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HATO WORLD (HATIES) امروز HATO WORLD (HATIES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HATIES به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HATIES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HATIES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HATO WORLD چقدر است؟ ارزش بازار HATIES برابر است با $ 6.11K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HATIES چقدر است؟ عرضه در گردش HATIES برابر است با 998.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HATIES چقدر بوده است؟ HATIES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HATIES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HATIES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HATIES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HATIES برابر است با -- USD . آیا HATIES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HATIES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HATIES مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HATO WORLD (HATIES)