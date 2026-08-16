قیمت امروز Hastra Wrapped YLDS

قیمت لحظه‌ ای Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) در حال حاضر برابر با $ 0.994088 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WYLDS به USD برابر با $ 0.994088 برای هر WYLDS می‌ باشد.

توکن Hastra Wrapped YLDS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,747,963 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 171.20M WYLDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WYLDS در بازه‌ ای بین $ 0.994019 (حداقل) و $ 0.994152 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.071 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.979797 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WYLDS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 264.64 رسیده است.

اطلاعات بازار Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

ارزش بازار $ 170.75M$ 170.75M $ 170.75M حجم (24 ساعته) $ 264.64$ 264.64 $ 264.64 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170.75M$ 170.75M $ 170.75M سرمایه در گردش 171.20M 171.20M 171.20M عرضه کل 171,204,674.298175 171,204,674.298175 171,204,674.298175

ارزش بازار فعلی Hastra Wrapped YLDS برابر است با $ 170.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 264.64. عرضه در گردش WYLDS برابر است با 171.20M، و عرضه کل آن 171204674.298175 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170.75M است.