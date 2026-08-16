قیمت امروز Hastra PRIME

قیمت لحظه‌ ای Hastra PRIME (PRIME) در حال حاضر برابر با $ 1.053 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRIME به USD برابر با $ 1.053 برای هر PRIME می‌ باشد.

توکن Hastra PRIME در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 551,138,897 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 523.23M PRIME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRIME در بازه‌ ای بین $ 1.053 (حداقل) و $ 1.054 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.5 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.992801 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRIME طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 385.98K رسیده است.

اطلاعات بازار Hastra PRIME (PRIME)

ارزش بازار $ 551.14M$ 551.14M $ 551.14M حجم (24 ساعته) $ 385.98K$ 385.98K $ 385.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 551.14M$ 551.14M $ 551.14M سرمایه در گردش 523.23M 523.23M 523.23M عرضه کل 523,228,046.519946 523,228,046.519946 523,228,046.519946

ارزش بازار فعلی Hastra PRIME برابر است با $ 551.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 385.98K. عرضه در گردش PRIME برابر است با 523.23M، و عرضه کل آن 523228046.519946 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 551.14M است.