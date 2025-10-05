قیمت لحظه‌ ای HashTensor امروز برابر است با 0.882478 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SN16 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SN16 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای HashTensor امروز برابر است با 0.882478 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SN16 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SN16 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت HashTensor (SN16)

قیمت لحظه‌ ای 1 SN16 به USD:

$0.882478
$0.882478$0.882478
+4.20%1D
نمودار قیمت لحظه ای HashTensor (SN16)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت HashTensor (SN16) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.832133
$ 0.832133$ 0.832133
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.881547
$ 0.881547$ 0.881547
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.832133
$ 0.832133$ 0.832133

$ 0.881547
$ 0.881547$ 0.881547

$ 4.08
$ 4.08$ 4.08

$ 0.687579
$ 0.687579$ 0.687579

+0.79%

+4.27%

+24.54%

+24.54%

قیمت لحظه‌ ای HashTensor (SN16) برابر است با $0.882478. در 24 ساعت گذشته، SN16 در بازه قیمتی حداقل $ 0.832133 تا حداکثر $ 0.881547 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SN16 برابر با $ 4.08 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.687579 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SN16 در یک ساعت گذشته +0.79%، در 24 ساعت گذشته +4.27% و در 7 روز گذشته +24.54% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار HashTensor (SN16)

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

--
----

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

2.75M
2.75M 2.75M

2,753,779.693506772
2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

ارزش بازار فعلی HashTensor برابر است با $ 2.43M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SN16 برابر است با 2.75M، و عرضه کل آن 2753779.693506772 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.43M است.

تاریخچه قیمت HashTensor (SN16) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت HashTensor به USD به میزان $ +0.03610537 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HashTensor به USD به میزان $ +0.1942633238 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HashTensor به USD به میزان $ -0.0570349943 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HashTensor به USD به میزان $ -0.4281103325642254 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.03610537+4.27%
30 روز$ +0.1942633238+22.01%
60 روز$ -0.0570349943-6.46%
90 روز$ -0.4281103325642254-32.66%

HashTensorSN16 چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع HashTensor (SN16)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HashTensor (USD)

ارزش HashTensor (SN16) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HashTensor (SN16) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HashTensor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HashTensor را بررسی کنید!

SN16 به ارزهای محلی

توکنومیکس HashTensor (SN16)

درک، توکنومیکس HashTensor (SN16) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SN16 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HashTensor (SN16)

امروز HashTensor (SN16) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SN16 به واحد USD برابر است با 0.882478 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SN16 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SN16 نسبت به USD برابر است با $ 0.882478. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار HashTensor چقدر است؟
ارزش بازار SN16 برابر است با $ 2.43M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SN16 چقدر است؟
عرضه در گردش SN16 برابر است با 2.75M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SN16 چقدر بوده است؟
SN16 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.08 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SN16 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SN16 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.687579 USD رسید.
حجم معاملات SN16 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SN16 برابر است با -- USD.
آیا SN16 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SN16 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SN16 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HashTensor (SN16)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.