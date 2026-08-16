قیمت امروز Harambe on Solana

قیمت لحظه‌ ای Harambe on Solana (HARAMBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HARAMBE به USD برابر با $ 0 برای هر HARAMBE می‌ باشد.

توکن Harambe on Solana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 373,801 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M HARAMBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HARAMBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.088468 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HARAMBE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.01% و در هفت روز اخیر به میزان +12.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Harambe on Solana (HARAMBE)

ارزش بازار $ 373.80K$ 373.80K $ 373.80K حجم (24 ساعته) $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 373.80K$ 373.80K $ 373.80K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,943,036.08 999,943,036.08 999,943,036.08

ارزش بازار فعلی Harambe on Solana برابر است با $ 373.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.95K. عرضه در گردش HARAMBE برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999943036.08 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 373.80K است.