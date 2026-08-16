قیمت امروز hamster wif gun

قیمت لحظه‌ ای hamster wif gun (HWG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HWG به USD برابر با $ 0 برای هر HWG می‌ باشد.

توکن hamster wif gun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,535 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 952.09M HWG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HWG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00105821 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HWG طی یک ساعت گذشته به میزان +14.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار hamster wif gun (HWG)

ارزش بازار $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K سرمایه در گردش 952.09M 952.09M 952.09M عرضه کل 952,094,045.22962 952,094,045.22962 952,094,045.22962

ارزش بازار فعلی hamster wif gun برابر است با $ 22.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HWG برابر است با 952.09M، و عرضه کل آن 952094045.22962 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.54K است.