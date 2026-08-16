قیمت امروز had to take profits sir

قیمت لحظه‌ ای had to take profits sir (HTTPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HTTPS به USD برابر با $ 0 برای هر HTTPS می‌ باشد.

توکن had to take profits sir در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 142,923 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.44M HTTPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HTTPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00324123 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HTTPS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان +73.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.81K رسیده است.

اطلاعات بازار had to take profits sir (HTTPS)

ارزش بازار $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K حجم (24 ساعته) $ 15.81K$ 15.81K $ 15.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K سرمایه در گردش 999.44M 999.44M 999.44M عرضه کل 999,435,645.003523 999,435,645.003523 999,435,645.003523

ارزش بازار فعلی had to take profits sir برابر است با $ 142.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.81K. عرضه در گردش HTTPS برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999435645.003523 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 142.92K است.