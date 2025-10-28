Gut SaysGUT چیست

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

منبع Gut Says (GUT) وب سایت رسمی

توکنومیکس Gut Says (GUT)

درک، توکنومیکس Gut Says (GUT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GUT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gut Says (GUT) امروز Gut Says (GUT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GUT به واحد USD برابر است با 0.00031961 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GUT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00031961 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GUT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gut Says چقدر است؟ ارزش بازار GUT برابر است با $ 302.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GUT چقدر است؟ عرضه در گردش GUT برابر است با 946.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GUT چقدر بوده است؟ GUT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00106126 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GUT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GUT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007755 USD رسید. حجم معاملات GUT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GUT برابر است با -- USD . آیا GUT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GUT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GUT مراجعه کنید.

