Guardian Golden BallGBT چیست

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

توکنومیکس Guardian Golden Ball (GBT)

درک، توکنومیکس Guardian Golden Ball (GBT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GBT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Guardian Golden Ball (GBT) امروز Guardian Golden Ball (GBT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GBT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GBT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GBT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Guardian Golden Ball چقدر است؟ ارزش بازار GBT برابر است با $ 18.83K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GBT چقدر است؟ عرضه در گردش GBT برابر است با 200.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GBT چقدر بوده است؟ GBT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01423353 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GBT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GBT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GBT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GBT برابر است با -- USD . آیا GBT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GBT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GBT مراجعه کنید.

