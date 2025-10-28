قیمت لحظه‌ ای GT3 Finance امروز برابر است با 0.00613178 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GT3 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GT3 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای GT3 Finance امروز برابر است با 0.00613178 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GT3 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GT3 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو GT3 Finance

قیمت GT3 Finance (GT3)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GT3 به USD:

$0.00613178
$0.00613178$0.00613178
-0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای GT3 Finance (GT3)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:47:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GT3 Finance (GT3) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00587938
$ 0.00587938$ 0.00587938
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0061591
$ 0.0061591$ 0.0061591
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00587938
$ 0.00587938$ 0.00587938

$ 0.0061591
$ 0.0061591$ 0.0061591

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00565722
$ 0.00565722$ 0.00565722

--

-0.18%

+7.05%

+7.05%

قیمت لحظه‌ ای GT3 Finance (GT3) برابر است با $0.00613178. در 24 ساعت گذشته، GT3 در بازه قیمتی حداقل $ 0.00587938 تا حداکثر $ 0.0061591 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GT3 برابر با $ 0.00811755 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00565722 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GT3 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.18% و در 7 روز گذشته +7.05% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GT3 Finance (GT3)

$ 958.90K
$ 958.90K$ 958.90K

--
----

$ 958.90K
$ 958.90K$ 958.90K

156.38M
156.38M 156.38M

156,382,804.4696752
156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

ارزش بازار فعلی GT3 Finance برابر است با $ 958.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GT3 برابر است با 156.38M، و عرضه کل آن 156382804.4696752 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 958.90K است.

تاریخچه قیمت GT3 Finance (GT3) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ -0.0000931123 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ -0.0009263954 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ -0.000617706105319219 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.18%
30 روز$ -0.0000931123-1.51%
60 روز$ -0.0009263954-15.10%
90 روز$ -0.000617706105319219-9.15%

GT3 FinanceGT3 چیست

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت GT3 Finance (USD)

ارزش GT3 Finance (GT3) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GT3 Finance (GT3) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GT3 Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GT3 Finance را بررسی کنید!

GT3 به ارزهای محلی

توکنومیکس GT3 Finance (GT3)

درک، توکنومیکس GT3 Finance (GT3) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GT3 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GT3 Finance (GT3)

امروز GT3 Finance (GT3) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GT3 به واحد USD برابر است با 0.00613178 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GT3 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GT3 نسبت به USD برابر است با $ 0.00613178. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GT3 Finance چقدر است؟
ارزش بازار GT3 برابر است با $ 958.90K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GT3 چقدر است؟
عرضه در گردش GT3 برابر است با 156.38M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GT3 چقدر بوده است؟
GT3 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00811755 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GT3 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GT3 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00565722 USD رسید.
حجم معاملات GT3 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GT3 برابر است با -- USD.
آیا GT3 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GT3 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GT3 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:47:22 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GT3 Finance (GT3)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

