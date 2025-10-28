قیمت GT3 Finance (GT3)
قیمت لحظه ای GT3 Finance (GT3) برابر است با $0.00613178. در 24 ساعت گذشته، GT3 در بازه قیمتی حداقل $ 0.00587938 تا حداکثر $ 0.0061591 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GT3 برابر با $ 0.00811755 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00565722 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، GT3 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.18% و در 7 روز گذشته +7.05% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی GT3 Finance برابر است با $ 958.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GT3 برابر است با 156.38M، و عرضه کل آن 156382804.4696752 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 958.90K است.
امروز، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ -0.0000931123 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ -0.0009263954 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت GT3 Finance به USD به میزان $ -0.000617706105319219 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-0.18%
|30 روز
|$ -0.0000931123
|-1.51%
|60 روز
|$ -0.0009263954
|-15.10%
|90 روز
|$ -0.000617706105319219
|-9.15%
GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.
GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
