GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience. GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

پیش‌ بینی قیمت GT3 Finance (USD)

ارزش GT3 Finance (GT3) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GT3 Finance (GT3) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GT3 Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GT3 Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس GT3 Finance (GT3)

درک، توکنومیکس GT3 Finance (GT3) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GT3 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GT3 Finance (GT3) امروز GT3 Finance (GT3) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GT3 به واحد USD برابر است با 0.00613178 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GT3 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00613178 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GT3 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GT3 Finance چقدر است؟ ارزش بازار GT3 برابر است با $ 958.90K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GT3 چقدر است؟ عرضه در گردش GT3 برابر است با 156.38M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GT3 چقدر بوده است؟ GT3 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00811755 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GT3 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GT3 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00565722 USD رسید. حجم معاملات GT3 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GT3 برابر است با -- USD . آیا GT3 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GT3 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GT3 مراجعه کنید.

