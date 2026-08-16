قیمت امروز Greenland Shark

قیمت لحظه‌ ای Greenland Shark (SHARK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHARK به USD برابر با $ 0 برای هر SHARK می‌ باشد.

توکن Greenland Shark در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,423.04 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.17M SHARK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHARK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00552566 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHARK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -3.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Greenland Shark (SHARK)

ارزش بازار $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K سرمایه در گردش 998.17M 998.17M 998.17M عرضه کل 998,172,240.567335 998,172,240.567335 998,172,240.567335

ارزش بازار فعلی Greenland Shark برابر است با $ 12.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHARK برابر است با 998.17M، و عرضه کل آن 998172240.567335 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.42K است.