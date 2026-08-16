قیمت امروز Green Shiba Inu

قیمت لحظه‌ ای Green Shiba Inu (GINUX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GINUX به USD برابر با $ 0 برای هر GINUX می‌ باشد.

توکن Green Shiba Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 111,649 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.15T GINUX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GINUX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.324796 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GINUX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Green Shiba Inu (GINUX)

ارزش بازار $ 111.65K$ 111.65K $ 111.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.70K$ 111.70K $ 111.70K سرمایه در گردش 5.15T 5.15T 5.15T عرضه کل 5,150,936,866,244.238 5,150,936,866,244.238 5,150,936,866,244.238

ارزش بازار فعلی Green Shiba Inu برابر است با $ 111.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GINUX برابر است با 5.15T، و عرضه کل آن 5150936866244.238 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.70K است.