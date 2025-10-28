قیمت لحظه‌ ای Green Dildo Coin امروز برابر است با 0.00000751 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DILDO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DILDO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Green Dildo Coin امروز برابر است با 0.00000751 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DILDO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DILDO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DILDO

اطلاعات قیمت DILDO

وب‌سایت رسمی DILDO

توکنومیکس DILDO

پیش‌بینی قیمت DILDO

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Green Dildo Coin

قیمت Green Dildo Coin (DILDO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DILDO به USD:

--
----
-3.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Green Dildo Coin (DILDO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:50:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Green Dildo Coin (DILDO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000749
$ 0.00000749$ 0.00000749
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000749
$ 0.00000749$ 0.00000749

$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787

$ 0.00203541
$ 0.00203541$ 0.00203541

$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708

-0.19%

-3.58%

-7.63%

-7.63%

قیمت لحظه‌ ای Green Dildo Coin (DILDO) برابر است با $0.00000751. در 24 ساعت گذشته، DILDO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000749 تا حداکثر $ 0.00000787 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DILDO برابر با $ 0.00203541 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000708 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DILDO در یک ساعت گذشته -0.19%، در 24 ساعت گذشته -3.58% و در 7 روز گذشته -7.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Green Dildo Coin (DILDO)

$ 75.12K
$ 75.12K$ 75.12K

--
----

$ 75.12K
$ 75.12K$ 75.12K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Green Dildo Coin برابر است با $ 75.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DILDO برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.12K است.

تاریخچه قیمت Green Dildo Coin (DILDO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Green Dildo Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Green Dildo Coin به USD به میزان $ -0.0000052727 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Green Dildo Coin به USD به میزان $ -0.0000072872 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Green Dildo Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.58%
30 روز$ -0.0000052727-70.20%
60 روز$ -0.0000072872-97.03%
90 روز$ 0--

Green Dildo CoinDILDO چیست

The Green Dildo Coin can be used primarily for community engagement, meme-based trading, and social tipping across online platforms. As the ecosystem expands, future use cases may include exclusive merchandise purchases, NFT drops, event access, staking opportunities, and participation in viral marketing campaigns. More than just a token, $DILDO represents a bold movement in internet culture—giving holders a voice in a fun, fearless, and fast-growing community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Green Dildo Coin (DILDO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Green Dildo Coin (USD)

ارزش Green Dildo Coin (DILDO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Green Dildo Coin (DILDO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Green Dildo Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Green Dildo Coin را بررسی کنید!

DILDO به ارزهای محلی

توکنومیکس Green Dildo Coin (DILDO)

درک، توکنومیکس Green Dildo Coin (DILDO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DILDO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Green Dildo Coin (DILDO)

امروز Green Dildo Coin (DILDO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DILDO به واحد USD برابر است با 0.00000751 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DILDO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DILDO نسبت به USD برابر است با $ 0.00000751. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Green Dildo Coin چقدر است؟
ارزش بازار DILDO برابر است با $ 75.12K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DILDO چقدر است؟
عرضه در گردش DILDO برابر است با 10.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DILDO چقدر بوده است؟
DILDO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00203541 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DILDO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DILDO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000708 USD رسید.
حجم معاملات DILDO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DILDO برابر است با -- USD.
آیا DILDO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DILDO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DILDO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:50:01 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Green Dildo Coin (DILDO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,731.28
$113,731.28$113,731.28

-1.07%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,077.75
$4,077.75$4,077.75

-2.28%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05335
$0.05335$0.05335

-4.23%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.38
$199.38$199.38

-0.36%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1718
$4.1718$4.1718

-19.55%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,077.75
$4,077.75$4,077.75

-2.28%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,731.28
$113,731.28$113,731.28

-1.07%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.38
$199.38$199.38

-0.36%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6260
$2.6260$2.6260

-1.32%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,128.36
$1,128.36$1,128.36

-1.33%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001105
$0.001105$0.001105

+84.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001343
$0.0000000000000001343$0.0000000000000001343

+1,132.11%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1684
$0.1684$0.1684

+236.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04466
$0.04466$0.04466

+123.30%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000204
$0.0000000000204$0.0000000000204

+100.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01816
$0.01816$0.01816

+81.60%