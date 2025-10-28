قیمت لحظه‌ ای Grand Gangsta City امروز برابر است با 0.00223788 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $GGC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $GGC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Grand Gangsta City امروز برابر است با 0.00223788 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $GGC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $GGC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره $GGC

اطلاعات قیمت $GGC

وب‌سایت رسمی $GGC

توکنومیکس $GGC

پیش‌بینی قیمت $GGC

قیمت Grand Gangsta City ($GGC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 $GGC به USD:

$0.00223788
$0.00223788
-4.20%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Grand Gangsta City ($GGC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:46:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Grand Gangsta City ($GGC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00223691
$ 0.00223691
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00233808
$ 0.00233808
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00223691
$ 0.00223691

$ 0.00233808
$ 0.00233808

$ 0.01587433
$ 0.01587433

$ 0.00179572
$ 0.00179572

-0.04%

-4.20%

+13.69%

+13.69%

قیمت لحظه‌ ای Grand Gangsta City ($GGC) برابر است با $0.00223788. در 24 ساعت گذشته، $GGC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00223691 تا حداکثر $ 0.00233808 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته $GGC برابر با $ 0.01587433 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00179572 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، $GGC در یک ساعت گذشته -0.04%، در 24 ساعت گذشته -4.20% و در 7 روز گذشته +13.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Grand Gangsta City ($GGC)

$ 2.05M
$ 2.05M

--
--

$ 2.24M
$ 2.24M

918.25M
918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Grand Gangsta City برابر است با $ 2.05M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $GGC برابر است با 918.25M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.24M است.

تاریخچه قیمت Grand Gangsta City ($GGC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Grand Gangsta City به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Grand Gangsta City به USD به میزان $ -0.0006842313 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Grand Gangsta City به USD به میزان $ -0.0011665605 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Grand Gangsta City به USD به میزان $ -0.001684505164625266 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.20%
30 روز$ -0.0006842313-30.57%
60 روز$ -0.0011665605-52.12%
90 روز$ -0.001684505164625266-42.94%

Grand Gangsta City$GGC چیست

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Grand Gangsta City ($GGC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Grand Gangsta City (USD)

ارزش Grand Gangsta City ($GGC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Grand Gangsta City ($GGC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Grand Gangsta City را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Grand Gangsta City را بررسی کنید!

$GGC به ارزهای محلی

توکنومیکس Grand Gangsta City ($GGC)

درک، توکنومیکس Grand Gangsta City ($GGC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $GGC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Grand Gangsta City ($GGC)

امروز Grand Gangsta City ($GGC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای $GGC به واحد USD برابر است با 0.00223788 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی $GGC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی $GGC نسبت به USD برابر است با $ 0.00223788. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Grand Gangsta City چقدر است؟
ارزش بازار $GGC برابر است با $ 2.05M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش $GGC چقدر است؟
عرضه در گردش $GGC برابر است با 918.25M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت $GGC چقدر بوده است؟
$GGC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01587433 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت $GGC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
$GGC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00179572 USD رسید.
حجم معاملات $GGC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $GGC برابر است با -- USD.
آیا $GGC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد $GGC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $GGC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:46:51 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Grand Gangsta City ($GGC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

$113,903.19

$4,097.98

$0.05352

$201.28

$4.1174

$4,097.98

$113,903.19

$201.28

$2.6266

$1,140.45

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001119

$0.0000000000000001414

$0.1613

$0.0000000000240

$0.04618

$0.03740

