Grand Gangsta City$GGC چیست

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players' journeys whether they're building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

منبع Grand Gangsta City ($GGC) وب سایت رسمی

$GGC به ارزهای محلی

توکنومیکس Grand Gangsta City ($GGC)

درک، توکنومیکس Grand Gangsta City ($GGC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $GGC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Grand Gangsta City ($GGC) امروز Grand Gangsta City ($GGC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $GGC به واحد USD برابر است با 0.00223788 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $GGC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00223788 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $GGC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Grand Gangsta City چقدر است؟ ارزش بازار $GGC برابر است با $ 2.05M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $GGC چقدر است؟ عرضه در گردش $GGC برابر است با 918.25M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $GGC چقدر بوده است؟ $GGC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01587433 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $GGC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $GGC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00179572 USD رسید. حجم معاملات $GGC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $GGC برابر است با -- USD . آیا $GGC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $GGC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $GGC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Grand Gangsta City ($GGC)