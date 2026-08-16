قیمت امروز Grand Arena

قیمت لحظه‌ ای Grand Arena (ARENA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARENA به USD برابر با $ 0 برای هر ARENA می‌ باشد.

توکن Grand Arena در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,171 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.79M ARENA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARENA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARENA طی یک ساعت گذشته به میزان +1.41% و در هفت روز اخیر به میزان -11.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Grand Arena (ARENA)

ارزش بازار $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K سرمایه در گردش 999.79M 999.79M 999.79M عرضه کل 999,785,481.197751 999,785,481.197751 999,785,481.197751

ارزش بازار فعلی Grand Arena برابر است با $ 20.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ARENA برابر است با 999.79M، و عرضه کل آن 999785481.197751 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.17K است.