قیمت امروز Gram Morning

قیمت لحظه‌ ای Gram Morning (GM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GM به USD برابر با $ 0 برای هر GM می‌ باشد.

توکن Gram Morning در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,790.71 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.73% و در هفت روز اخیر به میزان -3.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gram Morning (GM)

ارزش بازار $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gram Morning برابر است با $ 18.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GM برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.79K است.