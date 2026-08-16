قیمت امروز Gotta Go Fast

قیمت لحظه‌ ای Gotta Go Fast (FAST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FAST به USD برابر با $ 0 برای هر FAST می‌ باشد.

توکن Gotta Go Fast در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 117,726 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FAST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FAST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FAST طی یک ساعت گذشته به میزان -5.42% و در هفت روز اخیر به میزان -1.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.96K رسیده است.

اطلاعات بازار Gotta Go Fast (FAST)

ارزش بازار $ 117.73K$ 117.73K $ 117.73K حجم (24 ساعته) $ 1.96K$ 1.96K $ 1.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 117.73K$ 117.73K $ 117.73K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gotta Go Fast برابر است با $ 117.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.96K. عرضه در گردش FAST برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 117.73K است.