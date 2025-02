GoSleep ZZZZZZ چیست

What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!