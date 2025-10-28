Gordon AIGGAI چیست

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery. Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Gordon AI (GGAI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gordon AI (USD)

ارزش Gordon AI (GGAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gordon AI (GGAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gordon AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gordon AI را بررسی کنید!

GGAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Gordon AI (GGAI)

درک، توکنومیکس Gordon AI (GGAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GGAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gordon AI (GGAI) امروز Gordon AI (GGAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GGAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GGAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GGAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gordon AI چقدر است؟ ارزش بازار GGAI برابر است با $ 21.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GGAI چقدر است؟ عرضه در گردش GGAI برابر است با 999.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GGAI چقدر بوده است؟ GGAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GGAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GGAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GGAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GGAI برابر است با -- USD . آیا GGAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GGAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GGAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gordon AI (GGAI)