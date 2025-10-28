قیمت لحظه‌ ای Gordon AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GGAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GGAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Gordon AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GGAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GGAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Gordon AI

قیمت Gordon AI (GGAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GGAI به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Gordon AI (GGAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:07:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Gordon AI (GGAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.53%

-1.53%

قیمت لحظه‌ ای Gordon AI (GGAI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GGAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GGAI برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GGAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -1.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Gordon AI (GGAI)

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

--
----

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,804.057333
999,936,804.057333 999,936,804.057333

ارزش بازار فعلی Gordon AI برابر است با $ 21.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GGAI برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999936804.057333 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.14K است.

تاریخچه قیمت Gordon AI (GGAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Gordon AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Gordon AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Gordon AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Gordon AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-41.87%
60 روز$ 0-48.20%
90 روز$ 0--

Gordon AIGGAI چیست

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Gordon AI (GGAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gordon AI (USD)

ارزش Gordon AI (GGAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gordon AI (GGAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gordon AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gordon AI را بررسی کنید!

GGAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Gordon AI (GGAI)

درک، توکنومیکس Gordon AI (GGAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GGAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gordon AI (GGAI)

امروز Gordon AI (GGAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GGAI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GGAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GGAI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Gordon AI چقدر است؟
ارزش بازار GGAI برابر است با $ 21.14K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GGAI چقدر است؟
عرضه در گردش GGAI برابر است با 999.94M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GGAI چقدر بوده است؟
GGAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GGAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GGAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GGAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GGAI برابر است با -- USD.
آیا GGAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GGAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GGAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:07:13 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gordon AI (GGAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

