قیمت لحظه‌ ای Gorbagana Acceleration امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOR/ACC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOR/ACC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GOR/ACC

اطلاعات قیمت GOR/ACC

وب‌سایت رسمی GOR/ACC

توکنومیکس GOR/ACC

پیش‌بینی قیمت GOR/ACC

لوگو Gorbagana Acceleration

قیمت Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GOR/ACC به USD:

--
----
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:06:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.45%

+2.45%

قیمت لحظه‌ ای Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GOR/ACC در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOR/ACC برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOR/ACC در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +2.45% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

$ 5.19K
$ 5.19K$ 5.19K

--
----

$ 5.19K
$ 5.19K$ 5.19K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

ارزش بازار فعلی Gorbagana Acceleration برابر است با $ 5.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOR/ACC برابر است با 999.85M، و عرضه کل آن 999851596.583026 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.19K است.

تاریخچه قیمت Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Gorbagana Acceleration به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Gorbagana Acceleration به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Gorbagana Acceleration به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Gorbagana Acceleration به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-38.48%
60 روز$ 0-54.11%
90 روز$ 0--

Gorbagana AccelerationGOR/ACC چیست

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gorbagana Acceleration (USD)

ارزش Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gorbagana Acceleration را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gorbagana Acceleration را بررسی کنید!

GOR/ACC به ارزهای محلی

توکنومیکس Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

درک، توکنومیکس Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOR/ACC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

امروز Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOR/ACC به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOR/ACC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOR/ACC نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Gorbagana Acceleration چقدر است؟
ارزش بازار GOR/ACC برابر است با $ 5.19K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOR/ACC چقدر است؟
عرضه در گردش GOR/ACC برابر است با 999.85M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOR/ACC چقدر بوده است؟
GOR/ACC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOR/ACC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOR/ACC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GOR/ACC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOR/ACC برابر است با -- USD.
آیا GOR/ACC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOR/ACC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOR/ACC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:06:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

