Gooey GuysGOOEY چیست

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3. GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability. As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

منبع Gooey Guys (GOOEY) وب سایت رسمی

GOOEY به ارزهای محلی

توکنومیکس Gooey Guys (GOOEY)

درک، توکنومیکس Gooey Guys (GOOEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOOEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gooey Guys (GOOEY) امروز Gooey Guys (GOOEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOOEY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOOEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOOEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gooey Guys چقدر است؟ ارزش بازار GOOEY برابر است با $ 5.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOOEY چقدر است؟ عرضه در گردش GOOEY برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOOEY چقدر بوده است؟ GOOEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOOEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOOEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GOOEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOOEY برابر است با -- USD . آیا GOOEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOOEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOOEY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gooey Guys (GOOEY)