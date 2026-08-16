قیمت امروز Good In The Hood

قیمت لحظه‌ ای Good In The Hood (GOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOOD به USD برابر با $ 0 برای هر GOOD می‌ باشد.

توکن Good In The Hood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 232,537 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 809.38M GOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOOD طی یک ساعت گذشته به میزان +3.47% و در هفت روز اخیر به میزان -20.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.44K رسیده است.

اطلاعات بازار Good In The Hood (GOOD)

ارزش بازار $ 232.54K$ 232.54K $ 232.54K حجم (24 ساعته) $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 287.30K$ 287.30K $ 287.30K سرمایه در گردش 809.38M 809.38M 809.38M عرضه کل 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515

ارزش بازار فعلی Good In The Hood برابر است با $ 232.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.44K. عرضه در گردش GOOD برابر است با 809.38M، و عرضه کل آن 999999992.5074515 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 287.30K است.