قیمت امروز Goldman Sachs xStock

قیمت لحظه‌ ای Goldman Sachs xStock (GSX) در حال حاضر برابر با $ 1,038.12 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GSX به USD برابر با $ 1,038.12 برای هر GSX می‌ باشد.

توکن Goldman Sachs xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 322,781 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 310.93 GSX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GSX در بازه‌ ای بین $ 1,038.06 (حداقل) و $ 1,038.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,549.02 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 742.57 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GSX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -32.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 92.07 رسیده است.

اطلاعات بازار Goldman Sachs xStock (GSX)

ارزش بازار $ 322.78K$ 322.78K $ 322.78K حجم (24 ساعته) $ 92.07$ 92.07 $ 92.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 124.81M$ 124.81M $ 124.81M سرمایه در گردش 310.93 310.93 310.93 عرضه کل 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

ارزش بازار فعلی Goldman Sachs xStock برابر است با $ 322.78K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 92.07. عرضه در گردش GSX برابر است با 310.93، و عرضه کل آن 120224.5900286169 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 124.81M است.