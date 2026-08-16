قیمت امروز Golden Freedom Network 250

قیمت لحظه‌ ای Golden Freedom Network 250 (GFN250) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GFN250 به USD برابر با $ 0 برای هر GFN250 می‌ باشد.

توکن Golden Freedom Network 250 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,255 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M GFN250 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GFN250 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00281366 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GFN250 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -50.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Golden Freedom Network 250 (GFN250)

ارزش بازار $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,987,075.408221 999,987,075.408221 999,987,075.408221

ارزش بازار فعلی Golden Freedom Network 250 برابر است با $ 20.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GFN250 برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999987075.408221 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.26K است.