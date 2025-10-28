Gold xStockGLDX چیست

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

پیش‌ بینی قیمت Gold xStock (USD)

ارزش Gold xStock (GLDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gold xStock (GLDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gold xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gold xStock را بررسی کنید!

GLDX به ارزهای محلی

توکنومیکس Gold xStock (GLDX)

درک، توکنومیکس Gold xStock (GLDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GLDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gold xStock (GLDX) امروز Gold xStock (GLDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GLDX به واحد USD برابر است با 368.04 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GLDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 368.04 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GLDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gold xStock چقدر است؟ ارزش بازار GLDX برابر است با $ 1.62M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GLDX چقدر است؟ عرضه در گردش GLDX برابر است با 4.39K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GLDX چقدر بوده است؟ GLDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4,340.05 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GLDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GLDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 300.95 USD رسید. حجم معاملات GLDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GLDX برابر است با -- USD . آیا GLDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GLDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GLDX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gold xStock (GLDX)