قیمت امروز Going Parabolic Coin

قیمت لحظه‌ ای Going Parabolic Coin (GPC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GPC به USD برابر با $ 0 برای هر GPC می‌ باشد.

توکن Going Parabolic Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 367,796 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.49M GPC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GPC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GPC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -51.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Going Parabolic Coin (GPC)

ارزش بازار $ 367.80K$ 367.80K $ 367.80K حجم (24 ساعته) $ 3.60K$ 3.60K $ 3.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 367.80K$ 367.80K $ 367.80K سرمایه در گردش 999.49M 999.49M 999.49M عرضه کل 999,486,088.671324 999,486,088.671324 999,486,088.671324

ارزش بازار فعلی Going Parabolic Coin برابر است با $ 367.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.60K. عرضه در گردش GPC برابر است با 999.49M، و عرضه کل آن 999486088.671324 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 367.80K است.