قیمت امروز GOATxAI

قیمت لحظه‌ ای GOATxAI (GOAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOAI به USD برابر با $ 0 برای هر GOAI می‌ باشد.

توکن GOATxAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,649.82 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 872.78M GOAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GOATxAI (GOAI)

ارزش بازار $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K سرمایه در گردش 872.78M 872.78M 872.78M عرضه کل 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

ارزش بازار فعلی GOATxAI برابر است با $ 9.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOAI برابر است با 872.78M، و عرضه کل آن 888888888.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.83K است.