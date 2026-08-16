قیمت امروز Global X Copper Miners xStock

قیمت لحظه‌ ای Global X Copper Miners xStock (COPXX) در حال حاضر برابر با $ 86.5 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COPXX به USD برابر با $ 86.5 برای هر COPXX می‌ باشد.

توکن Global X Copper Miners xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 380,690 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.40K COPXX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COPXX در بازه‌ ای بین $ 86.5 (حداقل) و $ 86.51 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 91.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 72.38 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COPXX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Global X Copper Miners xStock (COPXX)

ارزش بازار $ 380.69K$ 380.69K $ 380.69K حجم (24 ساعته) $ 2.55K$ 2.55K $ 2.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.99M$ 87.99M $ 87.99M سرمایه در گردش 4.40K 4.40K 4.40K عرضه کل 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

ارزش بازار فعلی Global X Copper Miners xStock برابر است با $ 380.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.55K. عرضه در گردش COPXX برابر است با 4.40K، و عرضه کل آن 1017154.060059472 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.99M است.