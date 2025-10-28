قیمت لحظه‌ ای GLOBAL MONEY SUPPLY امروز برابر است با 0.00003795 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت M2 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت M2 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای GLOBAL MONEY SUPPLY امروز برابر است با 0.00003795 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت M2 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت M2 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

قیمت لحظه‌ ای 1 M2 به USD:

-1.50%1D
نمودار قیمت لحظه ای GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:49:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) برابر است با $0.00003795. در 24 ساعت گذشته، M2 در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003697 تا حداکثر $ 0.00003858 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته M2 برابر با $ 0.00092394 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003279 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، M2 در یک ساعت گذشته -0.29%، در 24 ساعت گذشته -1.59% و در 7 روز گذشته -7.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

$ 37.95K
$ 37.95K$ 37.95K

--
----

$ 37.95K
$ 37.95K$ 37.95K

999.83M
999.83M 999.83M

999,827,816.977821
999,827,816.977821 999,827,816.977821

ارزش بازار فعلی GLOBAL MONEY SUPPLY برابر است با $ 37.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش M2 برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999827816.977821 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.95K است.

تاریخچه قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY به USD به میزان $ -0.0000162513 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY به USD به میزان $ -0.0000335352 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY به USD به میزان $ -0.0003070328759027586 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.59%
30 روز$ -0.0000162513-42.82%
60 روز$ -0.0000335352-88.36%
90 روز$ -0.0003070328759027586-88.99%

GLOBAL MONEY SUPPLYM2 چیست

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY (USD)

ارزش GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GLOBAL MONEY SUPPLY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GLOBAL MONEY SUPPLY را بررسی کنید!

M2 به ارزهای محلی

توکنومیکس GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

درک، توکنومیکس GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده M2 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

امروز GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای M2 به واحد USD برابر است با 0.00003795 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی M2 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی M2 نسبت به USD برابر است با $ 0.00003795. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GLOBAL MONEY SUPPLY چقدر است؟
ارزش بازار M2 برابر است با $ 37.95K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش M2 چقدر است؟
عرضه در گردش M2 برابر است با 999.83M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت M2 چقدر بوده است؟
M2 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00092394 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت M2 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
M2 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003279 USD رسید.
حجم معاملات M2 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای M2 برابر است با -- USD.
آیا M2 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد M2 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت M2 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:49:41 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

