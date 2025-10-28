Glif Staked ICNTSTICNT چیست

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

منبع Glif Staked ICNT (STICNT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Glif Staked ICNT (USD)

ارزش Glif Staked ICNT (STICNT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Glif Staked ICNT (STICNT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Glif Staked ICNT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Glif Staked ICNT را بررسی کنید!

STICNT به ارزهای محلی

توکنومیکس Glif Staked ICNT (STICNT)

درک، توکنومیکس Glif Staked ICNT (STICNT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STICNT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Glif Staked ICNT (STICNT) امروز Glif Staked ICNT (STICNT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STICNT به واحد USD برابر است با 0.303561 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STICNT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.303561 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STICNT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Glif Staked ICNT چقدر است؟ ارزش بازار STICNT برابر است با $ 431.78K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STICNT چقدر است؟ عرضه در گردش STICNT برابر است با 1.42M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STICNT چقدر بوده است؟ STICNT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.446536 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STICNT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STICNT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.264716 USD رسید. حجم معاملات STICNT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STICNT برابر است با -- USD . آیا STICNT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STICNT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STICNT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Glif Staked ICNT (STICNT)