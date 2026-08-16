قیمت امروز Ginnan The Cat

قیمت لحظه‌ ای Ginnan The Cat (GINNAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GINNAN به USD برابر با $ 0 برای هر GINNAN می‌ باشد.

توکن Ginnan The Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 76,186 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.90T GINNAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GINNAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GINNAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -9.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ginnan The Cat (GINNAN)

ارزش بازار $ 76.19K$ 76.19K $ 76.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 76.19K$ 76.19K $ 76.19K سرمایه در گردش 6.90T 6.90T 6.90T عرضه کل 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

ارزش بازار فعلی Ginnan The Cat برابر است با $ 76.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GINNAN برابر است با 6.90T، و عرضه کل آن 6899850626973.4 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 76.19K است.