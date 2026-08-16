قیمت امروز GINGY vs AI

قیمت لحظه‌ ای GINGY vs AI (GINGY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GINGY به USD برابر با $ 0 برای هر GINGY می‌ باشد.

توکن GINGY vs AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 223,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.26M GINGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GINGY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GINGY طی یک ساعت گذشته به میزان -1.16% و در هفت روز اخیر به میزان -54.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 280.48 رسیده است.

اطلاعات بازار GINGY vs AI (GINGY)

ارزش بازار $ 223.72K$ 223.72K $ 223.72K حجم (24 ساعته) $ 280.48$ 280.48 $ 280.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 223.72K$ 223.72K $ 223.72K سرمایه در گردش 965.26M 965.26M 965.26M عرضه کل 965,259,240.659982 965,259,240.659982 965,259,240.659982

ارزش بازار فعلی GINGY vs AI برابر است با $ 223.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 280.48. عرضه در گردش GINGY برابر است با 965.26M، و عرضه کل آن 965259240.659982 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 223.72K است.