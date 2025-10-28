Ging Gong KaewGGK چیست

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo. The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views. Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo This is a memecoin on Solana with a growing and active community

منبع Ging Gong Kaew (GGK) وب سایت رسمی

GGK به ارزهای محلی

توکنومیکس Ging Gong Kaew (GGK)

درک، توکنومیکس Ging Gong Kaew (GGK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GGK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ging Gong Kaew (GGK) امروز Ging Gong Kaew (GGK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GGK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GGK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GGK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ging Gong Kaew چقدر است؟ ارزش بازار GGK برابر است با $ 83.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GGK چقدر است؟ عرضه در گردش GGK برابر است با 999.84M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GGK چقدر بوده است؟ GGK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00224676 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GGK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GGK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GGK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GGK برابر است با -- USD . آیا GGK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GGK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GGK مراجعه کنید.

