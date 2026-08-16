قیمت امروز GIGAGIRL

قیمت لحظه‌ ای GIGAGIRL (GIGI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GIGI به USD برابر با $ 0 برای هر GIGI می‌ باشد.

توکن GIGAGIRL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,193 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.00M GIGI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GIGI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GIGI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -23.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GIGAGIRL (GIGI)

ارزش بازار $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K سرمایه در گردش 997.00M 997.00M 997.00M عرضه کل 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

ارزش بازار فعلی GIGAGIRL برابر است با $ 26.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GIGI برابر است با 997.00M، و عرضه کل آن 996996983.399784 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.19K است.