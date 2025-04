GHOGGHOG چیست

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

منبع GHOG (GHOG) وب سایت رسمی