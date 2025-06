GGEZ1GGEZ1 چیست

GGEZ1 is a Layer 1 blockchain ecosystem specializing in the tokenization sustainability assets to create stable, transparent, and asset-backed cryptocurrencies. By combining Regenerative Finance (ReFi) principles with blockchain technology, GGEZ1 addresses two critical global challenges: combating climate change and increasing financial inclusion. The platform facilitates real-world asset (RWA) tokenization through three core functions: a tokenization launchpad for asset owners to tokenize sustainability assets, a marketplace for sustainability-backed cryptocurrencies, and a Web3 distribution framework to ensure accessibility and liquidity across decentralized finance (DeFi) platforms and exchanges.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس GGEZ1 (GGEZ1)

درک، توکنومیکس GGEZ1 (GGEZ1) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GGEZ1 بیشتر بدانید!