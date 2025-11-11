اقتصاد توکنی Get Rich or Die Trying (GRODT)

اقتصاد توکنی Get Rich or Die Trying (GRODT)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Get Rich or Die Trying (GRODT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:40:47 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Get Rich or Die Trying (GRODT)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Get Rich or Die Trying (GRODT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
کل عرضه:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00165837
$ 0.00165837$ 0.00165837
قیمت فعلی:
$ 0.00201411
$ 0.00201411$ 0.00201411

اطلاعات Get Rich or Die Trying (GRODT).

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

وب‌ سایت رسمی:
https://grodt.xyz/
وایت پیپر
https://grodt.xyz/

توکنومیکس Get Rich or Die Trying (GRODT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Get Rich or Die Trying (GRODT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های GRODT که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های GRODT که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی GRODT را درک کردید، قیمت زنده توکن GRODT را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت GRODT

می‌خواهید بدانید که GRODT به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت GRODT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.