قیمت لحظه‌ ای Get Rich or Die Trying امروز برابر است با 0.00255237 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GRODT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GRODT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Get Rich or Die Trying امروز برابر است با 0.00255237 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GRODT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GRODT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GRODT

اطلاعات قیمت GRODT

وایت‌ پیپر GRODT

وب‌سایت رسمی GRODT

توکنومیکس GRODT

پیش‌بینی قیمت GRODT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Get Rich or Die Trying

قیمت Get Rich or Die Trying (GRODT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GRODT به USD:

$0.00255261
$0.00255261$0.00255261
+1.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Get Rich or Die Trying (GRODT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:01:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Get Rich or Die Trying (GRODT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00246846
$ 0.00246846$ 0.00246846
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00258036
$ 0.00258036$ 0.00258036
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00246846
$ 0.00246846$ 0.00246846

$ 0.00258036
$ 0.00258036$ 0.00258036

$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249

$ 0.00183633
$ 0.00183633$ 0.00183633

-0.28%

+1.69%

-4.20%

-4.20%

قیمت لحظه‌ ای Get Rich or Die Trying (GRODT) برابر است با $0.00255237. در 24 ساعت گذشته، GRODT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00246846 تا حداکثر $ 0.00258036 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GRODT برابر با $ 0.00588249 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00183633 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GRODT در یک ساعت گذشته -0.28%، در 24 ساعت گذشته +1.69% و در 7 روز گذشته -4.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Get Rich or Die Trying (GRODT)

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

--
----

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

ارزش بازار فعلی Get Rich or Die Trying برابر است با $ 2.55M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GRODT برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999998.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.55M است.

تاریخچه قیمت Get Rich or Die Trying (GRODT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Get Rich or Die Trying به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Get Rich or Die Trying به USD به میزان $ +0.0008387881 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Get Rich or Die Trying به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Get Rich or Die Trying به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.69%
30 روز$ +0.0008387881+32.86%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Get Rich or Die TryingGRODT چیست

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Get Rich or Die Trying (GRODT)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Get Rich or Die Trying (USD)

ارزش Get Rich or Die Trying (GRODT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Get Rich or Die Trying (GRODT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Get Rich or Die Trying را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Get Rich or Die Trying را بررسی کنید!

GRODT به ارزهای محلی

توکنومیکس Get Rich or Die Trying (GRODT)

درک، توکنومیکس Get Rich or Die Trying (GRODT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRODT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Get Rich or Die Trying (GRODT)

امروز Get Rich or Die Trying (GRODT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GRODT به واحد USD برابر است با 0.00255237 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GRODT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GRODT نسبت به USD برابر است با $ 0.00255237. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Get Rich or Die Trying چقدر است؟
ارزش بازار GRODT برابر است با $ 2.55M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GRODT چقدر است؟
عرضه در گردش GRODT برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRODT چقدر بوده است؟
GRODT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00588249 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GRODT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GRODT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00183633 USD رسید.
حجم معاملات GRODT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRODT برابر است با -- USD.
آیا GRODT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GRODT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRODT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:01:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Get Rich or Die Trying (GRODT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,857.23
$113,857.23$113,857.23

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.42
$4,091.42$4,091.42

-1.95%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05331
$0.05331$0.05331

-4.30%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.96
$200.96$200.96

+0.42%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1044
$4.1044$4.1044

-20.85%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.42
$4,091.42$4,091.42

-1.95%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,857.23
$113,857.23$113,857.23

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.96
$200.96$200.96

+0.42%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6282
$2.6282$2.6282

-1.24%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.33
$1,137.33$1,137.33

-0.55%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو AVB

AVB

AVB

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001400
$0.0000000000000001400$0.0000000000000001400

+1,184.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000373
$0.0000000000373$0.0000000000373

+265.68%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1651
$0.1651$0.1651

+230.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04458
$0.04458$0.04458

+122.90%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01982
$0.01982$0.01982

+98.20%