Get Rich or Die TryingGRODT چیست

$GRODT is more than just a meme token, it's a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it's for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

توکنومیکس Get Rich or Die Trying (GRODT)

درک، توکنومیکس Get Rich or Die Trying (GRODT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRODT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Get Rich or Die Trying (GRODT) امروز Get Rich or Die Trying (GRODT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GRODT به واحد USD برابر است با 0.00255237 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GRODT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00255237 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GRODT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Get Rich or Die Trying چقدر است؟ ارزش بازار GRODT برابر است با $ 2.55M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GRODT چقدر است؟ عرضه در گردش GRODT برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRODT چقدر بوده است؟ GRODT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00588249 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GRODT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GRODT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00183633 USD رسید. حجم معاملات GRODT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRODT برابر است با -- USD . آیا GRODT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GRODT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRODT مراجعه کنید.

