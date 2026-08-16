قیمت امروز GenomesDAO GENOME

قیمت لحظه‌ ای GenomesDAO GENOME (GENOME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GENOME به USD برابر با $ 0 برای هر GENOME می‌ باشد.

توکن GenomesDAO GENOME در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 339,469 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GENOME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GENOME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.058627 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GENOME طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.49 رسیده است.

اطلاعات بازار GenomesDAO GENOME (GENOME)

ارزش بازار $ 339.47K$ 339.47K $ 339.47K حجم (24 ساعته) $ 77.49$ 77.49 $ 77.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 339.47K$ 339.47K $ 339.47K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GenomesDAO GENOME برابر است با $ 339.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.49. عرضه در گردش GENOME برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 339.47K است.